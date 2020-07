Mass Effect Trilogy: l'uscita dell'art book rafforza le voci sulla Remaster

Mass Effect Trilogy Remastered sarà presto realtà? Qualcuno vede nella prossima uscita dell'art book dedicato alla trilogia una sorta di indizio per speculare sull'effettivo arrivo della versione rimasterizzata della trilogia originale della serie BioWare, anche se ovviamente la questione va presa come voce di corridoio.

The Art of Mass Effect Trilogy: Expanded Edition è il nuovo volume che, in base a quanto riportato su Amazon, sarà disponibile a marzo 2021 e anche il periodo risulta alquanto sospetto, considerando che potrebbe essere in linea con il lancio di un'eventuale raccolta rimasterizzata.

Nel libro si trovano disegni, progetti, illustrazioni e documenti vari legati all'universo di Mass Effect, un volume espanso in maniera ulteriore con altre aggiunte emerse in seguito e recuperate appositamente per questa pubblicazione, comprensivo anche dei materiali provenienti da tutti i DLC della trilogia.

Mass Effect Trilogy Remastered sembrava praticamente certo fino allo scorso maggio, quando diverse voci puntavano sull'esistenza della raccolta dei tre capitoli di Mass Effect in forma rimasterizzata con uscita prevista in autunno, secondo alcune segnalazioni, salvo poi veder rientrare la teoria quando Shinobi602 ha smontato gli ultimi rumor.

In ogni caso, l'idea resta verosimile e l'uscita dell'art book potrebbe avere un qualche riferimento alla questione, anche se si tratta di legami ovviamente molto flebili e in attesa di eventuale conferma.