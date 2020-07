PS4 ha ancora tanti giochi in arrivo, dice Eric Lempel di Sony

PS4 ha ancora molti giochi in arrivo, dunque non verrà dimenticata con il prossimo arrivo di PS5, ha riferito il responsabile marketing di Sony PlayStation, Eric Lempel, spiegando che "c'è ancora molta vita nel prodotto".

All'interno della presentazione di DualSense, il controller di PS5, andata in scena all'interno della Summer Game Fest con Geoff Keighley la settimana scorsa, c'è stato spazio anche per una lunga intervista a Eric Lempel, che si occupa di marketing e promozione per Sony PlayStation.

Durante questa, il responsabile del marketing ha assicurato che c'è ancora molto in arrivo su PS4 e dunque anche la console current gen di Sony ha ancora mesi caratterizzati da una notevole vivacità davanti a sé, nonostante il passaggio generazionale, anche oltre le ultime uscite di grosso calibro come The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima.

La questione è ovviamente legata alla visione di Sony sulla next gen come taglio netto rispetto alla generazione attuale, che prevede l'uscita fin da subito di esclusive assolute per PS5 che non possono funzionare su PS4. Nella stessa intervista, Lempel aveva infatti spiegato che questa prospettiva è legata anche all'impegno sull'innovazione che contraddistingue Sony.

In ogni caso, "PS4 è una parte importante di tutto quello che facciamo e continuerà ad esserlo", ha affermato Lempel, "C'è ancora molto in arrivo per PS4, penso che stiamo vedendo ora alcuni dei più grandi titoli di questa generazione, ma questi continueranno. PS5 è il prodotto della prossima generazione, ma abbiamo ancora molto in arrivo per gli utenti di PS4, c'è ancora molta vita in quel prodotto".