PS5: Sony sta comunicando ai negozi quante console invierà loro per il preorder

Sony, in queste ore, starebbe comunicando a diversi negozianti in tutta Europa il quantitativo preciso di PS5 che otterranno per il pre-order. Un'informazione fondamentale per provare a fare chiarezza nel caos dei giorni scorsi, dato che in questo modo si potranno scremare le prenotazioni e capire chi riceverà la console in tempo per Natale e chi no.

L'entusiasmo per la nuova generazione di console ha portato migliaia di giocatori a fiondarsi presso i rivenditori di fiducia per provare a prenotare una PlayStation 5 il giorno del lancio. In tanti hanno ricevuto delle informazioni piuttosto vaghe, ma adesso i rivenditori di tutta Europa dovrebbero sapere con precisione quante console riceveranno il 17 novembre.

Questo consente, da una parte, di scremare chi avrà la console al lancio e chi no e, dall'altra, di provare a vedere se qualcuno vuole dirottare la prenotazione verso il modello Digital, al momento il meno richiesto dei due.

In questo modo gli acquirenti possono sapere con chiarezza quale sarà il loro destino e, quindi, se provare a recuperare da qualche altra parte la console prima di Natale.

Questi report arrivano sia dal negozio online inglese ShopTo, sia dalla divisione irlandese di GameStop, quindi due fonti piuttosto affidabili.

Questo, però, vuol dire anche che Sony potrebbe aver esaurito le scorte di PS5 per il 2020 e, a meno di sorprese dell'ultima ora, non prevede di riuscire ad immettere un maggior numero di macchine sul mercato prima dell'anno prossimo.

Cosa ne pensate? Vi siete assicurati una console prima di Natale o il vostro albero sarà sguarnito?