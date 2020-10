Guilty Gear: Strive, data di uscita su PS5, PS4 e PC e due nuovi personaggi annunciati

Guilty Gear: Strive ha una data di uscita su PS5, PS4 e PC, fissata per il 9 aprile 2021, in base a quanto annunciato da Arc System Works nel corso del livestream dedicato al gioco andato in onda nelle ore scorse, dal quale è emersa anche la presentazione di due nuovi personaggi.

Sono previste anche delle Deluxe e Ultimate Edition di Guilty Gear: Strive, che consentiranno di giocare tre giorni in anticipo, ovvero il 6 aprile 2021, oltre a vari bonus aggiuntivi come elementi fisici e in-game rispetto all'edizione standard.

Particolarmente interessante anche l'annuncio dei due nuovi personaggi presentati per l'occasione: Giovanna, una combattente inedita doppiata da Mayumi Shinani, e Anji Mito che ritorna da altri capitoli andando dunque ad ingrandire il roster. In base a quanto riferito, Guilty Gear: Strive conterrà 15 personaggi utilizzabili al lancio, con altri cinque che verranno aggiunti al roster dopo l'uscita del gioco sul mercato, attraverso il primo Season Pass.

Dopo essere stato rimandato a causa del COVID-19 e poi confermato in uscita su PC, PS5 e PS4, Guilty Gear: Strive si presenta come il capitolo più evoluto della lunga serie di picchiaduro da parte di Arc System Works, che si è progressivamente specializzata in questa tipologia di giochi fino a diventare una degli autori di massima importanza in questo campo.

Dal livestream siamo venuti inoltra a sapere che la beta pubblica di Guilty Gear: Strive è prevista per i primi del 2021 sia su console che presso le sale giochi, dove prevista e che il gioco conterrà numerose modalità tra cui una storia alquanto elaborata ed estesa, con varie scene d'intermezzo. Vediamo in questa pagina i trailer con la data di uscita e quello specificamente dedicato a Giovanna.