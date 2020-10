Vodafone sfida iliad con Special 100 Digital Edition: 100GB ed SMS a 9,99 euro

Vodafone sfida ufficialmente iliad con la sua nuova offerta nota come Special 100 Digital Edition. In questo rapido articolo vi parleremo di dettagli, contenuti e prezzi del pacchetto: magari deciderete finalmente di passare dall'uno all'altro operatore, o viceversa.



Vodafone Special 100 Digital Edition è un'offerta operator attack per i clienti che decidono di effettuare la portabilità da alcuni operatori ben precisi, precisamente iliad, Fastweb e Poste Mobile. I contenuti sono poi fondamentalmente gli stessi della recentissima iliad Flash 100: e cioè 100 GIGA di internet ed SMS illimitati.



Il prezzo di abbonamento mensile è fissato a 9,99 euro (lo stesso di iliad) e l'offerta di Vodafone può essere attivata gratuitamente nei negozi Vodafone su territorio nazionale oppure online.



Ecco tutti i dettagli e le condizioni di Vodafone Special 100 Digital Edition:

Chiamate: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia

SMS: illimitati verso tutti i numeri

Internet: 100 GIGA di traffico dati in connettività 4G

Prezzo: 9,99 euro al mese, prezzo bloccato per 24 mesi. Addebito su credito residuo o carta di credito

Attivazione: portabilità da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali (escluso Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile e Tiscali Mobile)

Servizi inclusi: Chiamami e Recall, Happy Black

Costo attivazione + SIM: gratuito. 1 centesimo per utenti con addebito su conto corrente, carta di credito