FIFA 20 e il portiere gigante: storia di un bug diventato virale

I giocatori più assidui di FIFA 20 potrebbero aver incontrato, nel corso dei match online a FIFA Volta, possibili portieri giganti schierati a difesa della porta e praticamente impossibili da sovrastare fisicamente, a causa di un bug che si è diffuso diventando virale.

Non è facile capire quando sia partita questa vera e propria leggenda di FIFA 20: già pochi giorni dopo il lancio sono emerse testimonianze di un attaccante gigante il cui nome era in verità una sorta di stringa di errore "SSF_WT_HOMETURF_0_FULLCHar_upper", ma questo si è poi diffuso soprattutto per la possibilità di ottenere un giocatore dal team avversario sconfitto.

Le dimensioni del giocatore limitano le sue capacità atletiche, rendendolo piuttosto basso in termini di statistiche ma anche un portiere veramente difficile da battere. Per questo motivo, il calciatore gigante di FIFA 20 Volta è stato subito schierato come portiere in molti casi, perché grazie alle sue dimensioni basta che si piazzi sulla linea di porta per rendere decisamente più difficile il fatto di trovare lo spazio per fare goal.

Non sono chiare le origini di questo giocatore, ma secondo una ricostruzione potrebbe essere emerso proprio da un bug di FIFA 20 presente nella modalità storia, visto che alcuni giocatori l'hanno incontrato durante una semi-finale di questa contro l'intelligenza artificiale, non online.

Dunque non si tratterebbe del prodotto di un uso distorto di un editor, quanto di un vero e proprio bug, che si è poi propagato quando qualche giocatore è riuscito a conquistarlo affrontandolo in un match con la CPU e diffondendolo in questo modo in maniera virale.

EA non è mai riuscita ad eliminare il bug e dunque la diffusione dei giocatori giganti all'interno di FIFA 20, ma sembra che abbia risolto il problema all'origine e che questo non si ripresenterà in FIFA 21, come affermato dallo stesso account ufficiale del gioco su Twitter.