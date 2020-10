Dirt 5, il provato su Xbox Series X

Genuinamente eccitati dall'avere la nuova console Microsoft tra le mani, ci siamo lanciati in questi giorni su un codice preview di Dirt 5 che abbiamo potuto far girare a lungo sulla nostra Xbox Series X redazionale. Durante il nostro provato ci siamo potuti focalizzare su tutte le modalità di gioco del racing game targato Codemasters con l'unica eccezione dell'online, ancora disabilitato per questa sessione di testing, ma chiaramente il nostro interesse è stato catturato in primis dalla carriera, fino ad oggi avvolta nel mistero, e poi sull'aspetto grafico e tecnico del gioco, utile per avere un primo riferimento sulle potenzialità della next-gen.

Ad arricchire ulteriormente la carriera troviamo anche delle sfide a cui verremo invitati in funzione dei nostri risultati negli eventi classici e che ci vedranno affrontare un singolo avversario in pista. In aggiunta dovremo gestire anche il nostro sponsor, un lavoro che comporta una serie di obiettivi da svolgere durante le gare (da un certo numero di sorpassi, al mantenimento per un determinato numero di secondi di una certa velocità, alla distanza percorsa in salto e così via) che ci permetteranno di aumentare la reputazione con il cliente, così da guadagnare ancora più soldi e sbloccare ulteriori livree per le vetture.

Tutti questi eventi sono raggruppati in una sorta di categoria, 5 in totale, che si conclude con una selezione di gare tendenzialmente più complesse delle altre. Per accedere a queste gare non basterà completare gli eventi precedenti direttamente collegati, ma bisognerà aver totalizzato anche un certo numero di timbri. I timbri si guadagnano posizionandosi almeno al terzo posto di una corsa

Il gameplay

Come già spiegato in apertura di articolo, e come risulta immediatamente chiaro osservando anche soltanto un trailer del gioco, Dirt 5 è un racing game arcade che deve gran parte del suo appeal all'immediatezza e alla facilità con cui si riesce a rimanere in pista e raggiungere buoni risultati senza dover impiegare neanche un secondo del proprio tempo a lavorare sulle impostazioni e sui settaggi della vettura scelta. Basta dosare adeguatamente accelerazione e freno, utilizzare il freno a mano per far partire la vettura in derapata quando le curve sono leggermente più strette, e in un attimo si riesce a completare ogni singola gara posizionandosi in alto.

A gareggiare ci possono essere un massimo di 12 corridori e, sul fronte dei tracciati, ce ne sono davvero per tutti i gusti: si parla di 38 diverse piste, suddivise tra le 10 differenti ambientazioni che spaziano dal Brasile alla Cina, passando per la Grecia, l'Italia, il Marocco, la Norvegia, il Nepal, l'America e il Sudafrica. In realtà gli scenari sono tutti fittizi e cercano di offrire qualche legame con la nazione di appartenenza utilizzando elementi grafici e orpelli artistici. Tra l'altro, a voler essere precisi, il numero di piste può essere n realtà considerato doppio visto che tutti i tracciati hanno anche la versione specchiata.

Pur offrendo quasi ogni tipo di terreno e puntando forte su ostacoli, salti e curve paraboliche le gare in Dirt 5 sono estremamente frenetiche e poco tecniche con rimbalzi, cappottamenti e incidenti che non hanno praticamente conseguenze e ci permettono di tornare in pista in un attimo o, addirittura, sfruttare proprio la presenza delle altre vetture per avere degli appoggi quando magari arriviamo troppo lunghi in curva. I danni ci sono, ma sono esclusivamente estetici e non comportano alcun tipo di penalità, quindi le sportellate non solo sono all'ordine del giorno, ma sono quasi parte integrante della scalata verso la prima posizione.

Moltissime anche le macchine a disposizione, circa 60, e, a differenza dei tracciati, sono tutte riproduzioni di vetture reali con tanto di marchi e modelli in evidenza. Audi, BMW, Lancia, Ford, Porsche, Jimco, Brenthel, gli appassionati avranno sicuramente l'imbarazzo della scelta anche se, al di fuori di una suddivisione per categoria in funzione delle prestazioni, non avremo accesso ad alcun tipo di tuning e le caratteristiche delle macchine sono suddivise semplicemente in funzione di un valore (da C a S) di prestazioni e manovrabilità. Al primo avvio di Dirt 5 avremo sbloccata una vettura per categoria e, per avere accesso alle altre, dovremo spendere i dollari guadagnati gareggiando nella carriera e facendo bella figura con lo sponsor.

Nulla di particolarmente originale o innovativo insomma, ma i numeri sono tutti al loro posto.