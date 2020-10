Microsoft Flight Simulator: controller Xbox diventa un joystick HOTAS grazie alla stampa 3D

Lo youtuber Akaki Kuumeri ha pubblicato un affascinante video in cui mostra come trasformare il controller Xbox in un Joystick HOTAS usando la stampa 3D, perfetto per Microsoft Flight Simulator. Il video inizia con Kuumeri che mostra il joystick in azione con il gioco, quindi si parte con il progetto, mostrato in ogni minimo dettaglio.

Quali sono i vantaggi del dotardi di un joystick HOTAS artigianale? Il primo è che attualmente è davvero difficile trovare dei joystick per simulatori di volo in commercio, proprio a causa del successo di Microsoft Flight Simulator che ha fatto schizzare la domanda alle stelle. Il secondo è che il gioco di Asobo migliora moltissimo con un joystick HOTAS, a prescindere da qualsiasi altra considerazione.

Se vi interessa, il video si trova in testa alla notizia. Per scaricare i file da usare con le stampanti 3D, cliccate qui o qui.