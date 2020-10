PUBG a 60 fps su PS4 Pro e Xbox One X con l'aggiornamento 9.1: ecco i dettagli

PUBG ha ricevuto nelle scorse ore l'aggiornament 9.1, che oltre ai contenuti di cui abbiamo già parlato introduce una modalità performance a 60 fps per i possessori di PS4 Pro e Xbox One X.

Si tratta di una feature che non è stata pubblicizzata nel teaser trailer della Stagione 9 di PUBG, ma che troviamo nelle note ufficiali per la patch 9.1.

"L'impostazione di priorità al frame rate ha ricevuto delle entusiasmanti modifiche", recita il comunicato di PUBG Corp. "Il limite è stato alzato a 60 fps e la risoluzione verrà impostata a 1080p per aumentare la fluidità."

"La nuova modalità ad alto frame rate è disponibile su Xbox One X e PlayStation 4 Pro, ma stiamo cercando di capire se sia possibile alzare il frame cap anche sulle altre console: restate sintonizzati."

Per il resto, come già noto, l'update introduce la mappa Paramo con le sue caratteristiche dinamiche, nuove opzioni per la modalità in singolo classificata, diversi ribilanciamenti e nuove regole per i match.