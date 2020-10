Fall Guys Cosplay: chi lo cerca su Google Immagini trova dei mostri inquietanti

I don't know what I was expecting but it wasn't this pic.twitter.com/mgduDlm4Io

A quanto pare chi cerca su Google Immagini il gioco Fall Guys: Ultimate Knockout , con una combinazione di parole del tutto innocente, rischia di ritrovarsi al cospetto dei veri e propri mostri . Questo è l'ultimo scherzetto probabilmente orchestrato da Oliver, il social media manager del titolo su Twitter. Non è detto insomma che si trovino sempre dei mostri inquietanti , ma in effetti può accadere: è sufficiente cercare su Google " Fall Guys Cosplay ", abbiamo provato in prima persona. Per esempio quello mostrato nell' immagine qui di seguito riportata:

Sappiamo che ci proverete anche voi ovviamente, perché la mente umana è fatta esattamente in questo modo. Tenete presente comunque che l'account Twitter di Mediatonic sta cercando in tutti i modi di tenere desta l'attenzione su Fall Guys, dato che la Stagione 2 non è stata accolta esattamente con squilli di trombe come credevano.



Sulle nostre pagine troverete già uno speciale dedicato alle novità della Stagione 2 di Fall Guys: anche voi lo avete ormai abbandonato in favore di altri titoli, come per esempio Among Us? Sia come sia, di tanto in tanto tornate a fare compagnia alle caramelle gommose. O ai mostri di Google Immagini, come credete sia meglio.