Nintendo Switch batterà PS5 e Xbox Series X a Natale, secondo un analista di NPD

Nintendo Switch totalizzerà vendite superiori rispetto a PS5 e Xbox Series X a Natale, stando alle previsioni formulate dall'analista Mat Piscatella di NPD.

"PS5 e Xbox Series X saranno fra i regali di Natale più desiderati nel 2020, ma sarà difficile trovarle e la domanda continuerà con forza nel corso del 2021", ha scritto Piscatella.

"Anche Nintendo Switch sarà un regalo di Natale ambito (...) e la scarsa disponibilità di PS5 e Xbox Series X gli consentirà di porsi come un'alternativa di grande richiamo, sebbene anche in questo caso le scorte siano limitate."

Secondo l'analista, peraltro, PS4 e Xbox One non saranno soggette a sconti particolarmente aggressivi nonostante il termine del loro ciclo vitale: la grande domanda di console fra primavera ed estate ha svuotato gli scaffali dei negozi.

"Sebbene siano possibili alcuni bundle vantaggiosi per le console di precedente generazione, in particolare verso il Black Friday, non credo che gli sconti rappresenteranno un fattore significativo durante il periodo natalizio del 2020."