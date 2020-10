Amazon Prime Day 2020: FIFA 21 per PS4, con upgrade a PS5 è a 49,99 euro

Grazie agli Amazon Prime Day 2020, ovvero una due giorni di promozioni pensate per tutti gli abbonati Amazon Prime, avrete modo di comprare FIFA 21 in versione PS4 a soli 49,99 euro. Lo sconto, dunque, è del 29%. Comprando questa versione del gioco, oltretutto, avrete diritto all'upgrade gratuito a PS5, nel caso in cui decidiate di comprare la console di nuova generazione di Sony.

Ecco dove comprare FIFA 21 PlayStation 4, che include l'upgrade per PS5, durante gli Amazon Prime Day 2020.

Per chi non fosse interessato, questa è la nostra recensione di FIFA 21. La versione di quest'anno è sicuramente un prodotto valido, ma che sembra voler conservare le sue migliori qualità per l'edizione next-gen che uscirà tra circa un mese per Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Fortunatamente EA ha deciso di dare a tutti coloro che compreranno la versione PS4 di FIFA 21 la possibilità di effettuare un upgrade gratuito alla versione PS5 di FIFA 21. Attenzione! Essendo il gioco su disco, dovrete possedere una versione di PS5 col disco per poter effettuare l'aggiornamento.

Per chi non lo sapesse gli Amazon Prime Day 2020 sono un'iniziativa pensata per tutti gli abbonati del servizio di consegna celere di Amazon, servizio che dà accesso anche al sempre più ricco catalogo di Amazon Prime Video e Amazon Music. Per 48 ore centinaia di prodotti diversi sono in forte sconto e consentendoci di fare discreti affari.

Avete trovato qualcosa di gradimento?