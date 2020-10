Amazon Prime Day 2020, tutti i dispositivi Alexa ed Echo in offerta per poco tempo

Amazon Prime Day 2020 è arrivato: un'occasione imperdibile, grazie alla quale troverete tantissimi prodotti legati al mondo della tecnologia e del gaming in forte sconto. Questo articolo sarà dedicato a tutti i dispostivi Alexa ed Echo, ora in offerta per poco tempo.



Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite



L'Echo Dot (3ª generazione) è il primo altoparlante intelligente che di solito acquista il nuovo interessato ad Amazon Alexa. E oggi può essere vostro ad un prezzo davvero esiguo: 19,99 euro, con uno sconto del 67% sul prezzo di listino normalmente fissato a 59,99 euro. Risparmierete così ben 40 euro.





Ti presentiamo Echo Show 8 - Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa - Tessuto antracite



Echo Show 8 è a sua volta collegato ad Amazon Alexa: sostanzialmente permette all'assistente virtuale di mostrare i propri contenuti sullo schermo, sbloccando così anche possibilità inedite. Normalmente viene proposto al prezzo di 129,99 euro, ma in occasione dell'Amazon Prime Day potrete averlo a 64,99 euro, risparmiando così 65 euro (cioè il 50%).





Echo Show 5 - Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa, Nero



Modello simile al precedente, ma più economico. Echo Show 5 viene normalmente proposto a 89,99 euro, in occasione dell'Amazon Prime Day costa invece 44,99 euro (un risparmio del 50%).



Echo Auto - Porta Alexa in auto con te



Strumento davvero utilissimo per chi non vuole rinunciare ad Amazon Alexa anche in auto e durante i viaggi. Il prezzo di listino di Echo Auto è fissato a 59,99 euro, ma oggi potrete avere il dispositivo ad appena 34,99 euro (con un risparmio di 25 euro, cioè il 42% di sconto).





Ti presentiamo Echo Studio - Altoparlante intelligente con audio Hi-Fi e Alexa



Echo Studio è un altro altoparlante intelligente e ad alta tecnologia targato Amazon. Normalmente viene proposto a 199,99 euro; il prezzo passa con l'Amazon Prime Day a 149,99 euro, con un risparmio del 25% (pari a 50 euro).





Ti presentiamo Echo Flex - Controlla i dispositivi per Casa Intelligente con comandi vocali grazie ad Alexa



Gli Echo Flex servono a trasformare la propria casa in una smart home, redendola compatibile con tanti altri accessori legati ad Amazon Alexa. Un singolo dispositivo costa 29,99 euro, solo durante l'Amazon Prime Day 2020 potrete pagarlo però 14,99 euro (con il 50% di sconto).





Echo Show (2ª generazione) - Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa - Nero



Chiudiamo la breve rassegna proponendovi l'Echo Show di seconda generazione. Il prezzo di listino è di 229,99 euro, ma oggi potrete averlo a 179,99 euro, con un risparmio netto di 50 euro (il 22%, insomma).