SMITE, le Tartarughe Ninja arrivato col TMNT Battle Pass: ecco il trailer

Attraverso un nuovo trailer Nickelodeon e Hi-Rez Studios hanno annunciato la loro nuova collaborazione. A novembre coloro che acquisteranno il TMNT Battle Pass di SMITE avranno la possibilità di ottenere le skin delle Tartarughe Ninja, i celebri personaggi di film, fumetti e anche videogiochi anni '80.

La nuova collaborazione arriva dopo il successo del cross-over tra il celebre MOBA in terza persona e Avatar: The Last Airbender iniziata lo scorso luglio. Con il TMNT Battle Pass le skin di Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo prenderanno il posto, rispettivamente, di Osiris, Sun Wukong, Loki e Mercury.

Oltre all'aspetto, queste skin aggiungeranno qualche altro tocco di classe, come la possibilità di spostarsi con lo skateboard per la mappa. Non c'è traccia di pizza, invece, l'altra cosa che ha reso famose le Teenage Mutant Ninja Turtles.

Oltre alle TMNT durante la nuova stagione anche il maestro Splinter e l'arcinemico Shredder scenderanno in campo, anche se ancora non si hanno dettagli di come lo faranno.

Smite è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. La versione Nintendo Switch è l'ultima ad essere arrivata. Il pass battaglia Teenage Mutant Ninja Turtles, invece, arriverà a novembre.