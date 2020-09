Naruto, Sakura in un bellissimo cosplay di valeria_segers

La nuova settimana del 28 settembre 2020 è cominciata, ma affinché ingrani davvero la marcia c'è bisogno del solito appuntamento con la rubrica dedicata ai cosplay (e ai/alle cosplayer). Questa mattina torniamo ad occuparci di Naruto, con un recentissimo costume dedicato a Sakura.



Questo bellissimo cosplay è stato realizzato dall'artista nota su Instagram come valeria_segers: nel dettaglio, il lavoro in questione ha ottenuto in neanche 48 ore di tempo più di 4000 mi piace; di per sé basti come prova che è realizzato molto bene.



Valeria_segers ha lavorato soprattutto al viso della Sakura di Naruto, rendendolo immediatamente riconoscibile: praticamente non vi è un solo dettaglio fuori posto, nel suo makeup; la parrucca fa poi il resto. L'immagine del cosplay la trovate poco più avanti, e voi naturalmente potrete farci sapere cosa ne pensate lasciando un commento.



Fermi tutti: prima dobbiamo ricordarvi gli altri cosplay a tema manga e anime che sono già disponibili sulle nostre pagine: