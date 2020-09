One Piece, sexy Nami torna in un cosplay di gaia_giselle

Non è la prima volta che vi proponiamo un cosplay realizzato da gaia_giselle: torniamo a farlo oggi, sabato 26 settembre 2020, proprio per inaugurare il fine settimana. Con la Nami di One Piece, si intende.



O per meglio dire: con la sexy Nami di One Piece. La cosplayer gaia_giselle infatti è nota per i suoi costumi discretamente sensuali ma mai volgari, che siano a tema One Piece o meno. Ecco allora che l'immediatamente riconoscibile protagonista femminile si propone con il solo pezzo superiore di un costume da bagno, valorizzando tutta la propria bellezza.



Nami è uno dei personaggi più importanti del manga e dell'anime di Eiichiro Oda, nonché membro storico della ciurma di Rufy Cappello di Paglia, di cui rappresenta la navigatrice. Cosa ne pensate di questo cosplay? Fatecelo sapere con un bel commento: l'immagine ve la riportiamo di seguito.



Prima di salutarci vogliamo inoltre proporvi altri cosplay a tema manga e anime già disponibili sulle nostre pagine: magari troverete quello più adatto alle vostre esigenze: