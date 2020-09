PS5, DualSense: ecco com'è fatto il controller della console Sony

Il controller DualSense di PS5 è stato protagonista di un teardown effettuato da Impact Controller su Instagram, che mostra com'è fatto il dispositivo Sony al proprio interno.

Presentato ufficialmente lo scorso aprile, il DualSense ha fatto parecchio discutere per via del design bicolore inedito, che introduceva per la prima volta un mix di bianco e nero nell'estetica di PlayStation.

Le peculiarità del controller sono però tutte sotto la scocca, letteralmente: dal feedback aptico ai trigger adattivi, c'è tanta tecnologia parecchio sofisticata a caratterizzare il DualSense.

Ebbene, le foto ci danno un'idea di come la componentistica del joypad in questione sia organizzata, con due grossi moduli posizionati in corrispondenza delle impugnature per la generazione del feedback e dei meccanismi supplementari sotto i trigger.

Naturalmente tutti si aspettano di vedere un altro teardown, quello della console PlayStation 5: c'è grande curiosità su come gli ingegneri Sony abbiano disposto l'hardware e soprattutto sul sistema di dissipazione utilizzato per tenere sotto controllo le temperature del sistema.