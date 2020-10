Naruto, Tsunade prende vita in questo cosplay incredibile

Nuovo giorno, nuova settimana e nuovamente nuovo cosplay: oggi, lunedì 26 ottobre 2020, vogliamo proporvi un costume davvero niente male, basato su un personaggio discretamente noto del manga (e anime) Naruto. Stiamo parlando di Tsunade, naturalmente.



Discendente del clan Senju e nota anche come Principessa delle Lumache di Konoha, Tsunade prende vita nel cosplay della cosplayer miccostumesde, che le ha dedicato notevole attenzione. Ovviamente il riscontro è stato più che positivo sui social network: ben 7.159 mi piace in poco tempo.



Voi cosa ne pensate di questo cosplay? Naturalmente ve lo proponiamo in un'immagine, giusto qui di seguito. E ricordate che, a tema Naruto, sulle nostre pagine troverete anche dei costumi dedicati a Sakura e ad Hinata.