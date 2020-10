Bloodstained: Ritual of the Night su iOS e Android a breve, ecco le caratteristiche

Bloodstained: Ritual of the Night debutterà a breve anche sui dispositivi iOS e Android, con una versione mobile le cui caratteristiche sono appena state annunciate dal team di sviluppo.

Capace di totalizzare vendite per un milione di copie, Bloodstained: Ritual of the Night ha riscosso gran parte del proprio successo su Nintendo Switch, dunque il fattore portabilità è stato tenuto in grande considerazione dagli utenti.

L'edizione mobile, di cui potete vedere in calce le prime immagini, vanterà controlli ottimizzati per il touch screen, un'interfaccia ridisegnata e un nuovo sistema di achievement.

Oltre 12 mostri e boss, 107 armi e 23 abilità faranno la propria comparsa nella riduzione del gioco per iOS e Android, mentre le tecniche speciali sono state modificate perché sia possibile eseguirle con maggiore semplicità.

Per ulteriori informazioni, date un'occhiata alla nostra recensione di Bloodstained: Ritual of the Night.