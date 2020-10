The Last of Us Remastered: la patch 1.11 riduce drasticamente i tempi di caricamento

Naughty Dog ha rilasciato la patch 1.11 per The Last of Us Remastered che riduce drasticamente i tempi di caricamento su PS4, come rilevato dallo streamer Twitch Anthony Calabrese, che ha parlato di diciotto secondi risparmiati nello scontro con David.

The Last of Us Remastered non è l'unico gioco di PS4 a essere stato aggiornato negli ultimi giorni. Proprio ieri avevamo riportato degli aggiornamenti di God of War, Final Fantasy 7 Remake e God of War 3 Remastered che preparano i giochi per l'arrivo di PS5.

Oggi è toccato al titolo di Naughty Dog. Anche in questo caso non sono state date specifiche sugli effetti della patch, ma il sospetto è che serva a preparare il gioco per l'arrivo di PS5, con l'aggiunta caratteristiche ancora non svelate, come aumento di risoluzione e miglioramento del framerate. Si tratta di un'ottima notizia per chi intende acquistare la nuova console di Sony e rigiocarsi i titoli di PS4, molti dei quali saranno regalati agli abbonati PS Plus da subito.