Classifica inglese: FIFA 21 rimane in testa, Marvel's Avengers torna nella top 10

FIFA 21 è ancora in testa alla classifica inglese: il calcio di Electronic Arts mantiene le distanze su Animal Crossing: New Horizons, secondo, mentre la versione Nintendo Switch di Minecraft sale in terza posizione.

Marvel's Avengers, che ha venduto 2,2 milioni di copie in digitale a settembre, rientra nella top 10 da cui era uscito la settimana scorsa, ma è chiaro che al titolo di Crystal Dynamics servono alla svelta nuovi contenuti.

Per il resto, la situazione appare fondamentalmente stabile: la classica quiete prima della tempesta che si abbatterà sulla classifica a novembre, con l'uscita dei giochi più attesi dell'anno.

Classifica inglese, settimana dal 19 al 25 ottobre 2020