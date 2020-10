Tomb Raider: il secondo film è stato ufficialmente rinviato a tempo indeterminato

Le riprese del secondo film di Tomb Raider con protagonista Alicia Vikander non sono ancora partite, anzi, sono state rinviate ad un generico "seconda metà del 2021". Per questo motivo MGM ha dovuto cancellare ufficialmente la data di uscita del film, inizialmente fissata per il 19 marzo 2021, e posticipare la pellicola a tempo indeterminato.

L'onda lunga dei ritardi legati al blocco delle riprese, a sua volta causato dalla pandemia da COVID-19, infatti, non si è ancora fermata. I giganti di Hollywood faticano non solo a riprogrammare in maniera definitiva le loro pellicole, ma, una volta fatto, anche a rispettare le date di uscita previste.

È quello che è successo con il secondo film di Tomb Raider con protagonista Alicia Vikander. L'attrice premio Oscar si era detta fiduciosa, e secondo le sue previsioni le riprese sarebbero partite nel 2021. Troppo tardi, evidentemente, per il produttore, che si è trovato a dover cancellare la data di uscita originale del film.

Non essendoci ancora un programma ben definito per l'inizio dei lavori, MGM non ha ancora diffuso la nuova data di distribuzione e al momento il film è rimandato in maniera indefinita.

Se il film di Tomb Raider è ai box, i lavori di una pellicola dedicata a una serie molto affine a quella di Square Enix, ovvero Uncharted, stanno procedendo spediti: al seguente indirizzo potrete trovare la prima foto ufficiale di Tom Holland nei panni di Nathan Drake.