Tomb Raider: Alicia Vikander spera di girare il nuovo film nel 2021

Alicia Vikander, famosa per aver prestato il volto alla "nuova" Lara Croft cinematografica, in una recente intervista ha detto di sperare che le riprese del secondo film di Tomb Raider possano iniziare nel 2021. Questo secondo capitolo cinematografico, infatti, è stato annunciato, ma più volte rinviato a causa dell'epidemia da coronavirus.

Nel 2018 Alicia Vikander è diventata famosa per la seconda vita di Lara Croft, una seconda vita molto più vicina nello spirito alle nuova trilogia di Square Enix. Le forme e le dinamiche dei film con Angelina Jolie, infatti, non erano più in grado di caratterizzare la versione moderna della celebre cacciatrice di tombe. L'attrice svedese, invece, incarna meglio la giovane Croft che è stata raccontata nella prima pellicola, ben accolta da critica e pubblico.

Tanto che il seguito, per il momento chiamato Tomb Raider 2, era già stato programmato e annunciato. I problemi col coronavirus, però, hanno costretto la produzione a rinviare più volte le riprese. Ma la situazione dovrebbe essere vicina ad una soluzione.

In una intervista a Good Morning America, infatti, la Vikander ha detto che: "Il piano era quello di iniziare a girare quest'anno. Ovviamente tutto è cambiato a causa della pandemia da COVID-19. Le cose sono molto diverse al momento. Per ora ne stiamo discutendo, quindi spero di poter iniziare a girare l'anno prossimo."

Il secondo film sarà diretto da Ben Wheatley, mentre la sceneggiatura è nelle mani di Amy Jump. I due collaborano da tempo e hanno creato film come Free Fire e Kill List.

