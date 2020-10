Pokémon GO, due Pikachu con Cappello di Ash in arrivo: come e quando catturarli

Due nuovi Pikachu con Cappello di Ash stanno per arrivare su Pokémon GO, seguendo così la scia della distribuzione già avviata su Pokémon Spada e Scudo. Facciamo dunque il punto della situazione: vi spiegheremo come e quando catturarli.



Questi due Pikachu indosseranno dei Cappelli di Ash differenti: quello della World Cup, mostrato nella serie animata Pokémon Journeys: The Series; e poi un'altra versione mostrata nelle serie animate precedenti. Si tratterà di esemplari unici e non ottenibili in altri modi, dunque è opportuno che segniate queste informazioni e vi prepariate ad aggiungerli alla vostra collezione.



Martedì 6 ottobre 2020 potrete ottenere Pikachu con il Cappello di Ash della World Cup. Basterà giocare a Pokémon GO dalle ore 18:00 alle 19:00 (orario italiano locale), tra l'altro saranno attivi anche altri bonus come il doppio dei Punti Esperienza da cattura.



Il martedì 13 ottobre 2020 successivo vi sarà invece il secondo Pikachu con Cappello di Ash. La fascia oraria resterà la stessa, e verrà anche attivato il bonus delle doppie caramelle da cattura.



La percentuale di cattura degli esemplari dovrebbe essere leggermente ridotta rispetto ai soliti Pikachu di Pokémon GO, ma va anche detto che trovarne alcuni sulla mappa di gioco non dovrebbe costituire un problema. Pronti ad uscire nuovamente di casa, ovviamente in sicurezza?



Qui di seguito trovate un'immagine realizzata da Pokémon GO Raid Italia: mostra l'aspetto dei Pikachu con Cappello di Ash di cui vi abbiamo appena parlato.