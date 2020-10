Pokémon GO, come ottenere Victini con le nuove missioni speciali

Sono passati diversi mesi dall'ultima missione speciale di Pokémon GO, ma nel momento in cui scriviamo la celebre app ha deciso di proporne una nuova per tutti i giocatori, in formato gratuito. Permetterà di ottenere Victini, ad oggi mostriciattolo in esclusiva per i partecipanti al Pokémon GO Fest 2020.



Il procedimento è piuttosto semplice: accedendo a Pokémon GO (che potrà connettersi a Pokémon Home entro la fine del 2020) troverete ad attendervi, nell'apposita sezione delle missioni, la nuova sfida speciale dal titolo La sensazione della vittoria. Ogni fase della missione consiste nel completamento di tre piccoli compiti differenti: portando a termine le sei fasi (cioè 18 compiti in totale) il giocatore potrà catturare Victini.



Il mostriciattolo misterioso arricchisce così la collezione di Pokémon GO, che negli scorsi anni ha già proposto Mew, Celebi, Jirachi e Meltan. Non sarà possibile ottenerlo shiny, ma almeno la cattura sarà garantita, così che tutti possano prenderlo senza temere errori.



Ecco qui di seguito tutte le missioni speciali da completare per ottenere Victini:

Fase 1: cattura 30 Pokémon; fai girare 30 dischi Pokéstop o Palestra; Invia 10 pacchi amicizia

Fase 2: cattura 30 Pokémon di tipo Psico; cattura 30 Pokémon di tipo Fuoco; fai schiudere 3 uova

Fase 3: scatta una foto al tuo Pokémon Compagno; guadagna 3 caramelle camminando con il Pokémon Compagno; potenzia un Pokémon tre volte

Fase 4: vinci 3 battaglie in Palestra; sconfiggi tre reclute del Team GO Rocket; vinci 3 Raid

Fase 5: scatta una foto a Victini; cattura 30 Pokémon di specie differenti; invia 3 regali agli amici

Fase 6: ottieni la tua ricompensa (x3)