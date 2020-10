Game Boy Advance Enhanced spunta da materiale rubato a Nintendo

Stando a del materiale rubato, Nintendo era al lavoro sul cosiddetto Game Boy Advance Enhanced, una versione migliorata della famosissima console portatile, cancellata e mai arrivata sul mercato.

A fare la scoperta è stato l'utente Twitter @WaluigiBSOD, che sta esaminando da cima a fondo i file di Nintendo trafugati questa estate, da cui si sono apprese moltissime informazioni sui progetti cui la compagnia ha lavorato negli ultimi anni.

Stando a quanto ricostruito, il Game Boy Advance Enhanced sarebbe dovuto uscire in prossimità del lancio del Nintendo DS. Probabilmente è questo il motivo che ha portato alla sua cancellazione: Nintendo voleva provare a sfruttare il successo del Game Boy Advance con un nuovo modello, ma alla fine è prevalsa la paura che farlo avrebbe indebolito le vendite della nuova console a due schermi, già minacciata dalla PSP di Sony.

Comunque sia, stando a quanto riportato da @WaluigiBSOD, le differenze tra le due console sarebbero state minime, si parla addirittura di un GBA con l'hardware del Nintendo DS (molti di voi ricorderanno che il Nintendo DS era in grado di far girare i giochi del GBA senza problemi). Del resto il piano di Nintendo era quello di far convivere le due console il più a lungo possibile, tanto che mesi dopo il lancio del primo modello del Nintendo DS, lanciò il Game Boy Advance Micro, che però fece fiasco, convincendo la casa di Mario a dedicarsi esclusivamente al nuovo hardware, che invece stava andando benissimo.

In today's #NintendoLeak there is also stuff for IRIS, a cancelled Game Boy Advance SP successor.

There is also a manual in Japanese for it (irisSDK\man\ja_JP\) and it looks like an enhanced Game Boy Advance (primordial Nintendo DS).

Some excerpts from the internal documents: pic.twitter.com/8P8RnMB96O