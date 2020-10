Resident Evil 3 per PC: Capcom ha rimosso Denuvo

Capcom ha lanciato una nuova versione di Resident Evil 3 priva della protezione Denuvo, il noto sistema anti tamper che desta scalpore tra i videogiocatori PC ogni volta che viene nominato. Probabilmente il publisher giapponese ha deciso di rimuoverlo perché ormai completamente inutile per proteggere il gioco, già da tempo disponibile nei circuiti pirata.

Non si tratta della prima volta che Capcom fa una scelta simile. Ad esempio nel 2019 aveva rimosso Denuvo da Resident Evil 2 Remake. C'è da dire che ormai Denuvo non viene più visto come un modo per proteggere i giochi per tutto il loro ciclo di vita, ma solo per difendere i giorni di lancio, quelli in cui solitamente si concentra la maggior parte delle vendite.

Resident Evil 3 è un remake del titolo omonimo. È disponibile per PC, Xbox One e PS4. Stando a quanto riportato da Capcom ha fatto buoni risultati, ma non paragonabili a quelli di Resident Evil 2 Remake. Del resto anche la qualità è inferiore rispetto all'altro.

Nel frattempo pare che sia in preparazione anche il remake di Resident Evil 4, che uscirà però dopo il lancio di Resident Evil Village, previsto per il 2021.