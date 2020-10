Chromecast, il nuovo modello non supporterà Google Stadia al lancio

Il nuovo Chromecast non supporterà Google Stadia al lancio. Si tratta di una stranezza non da poco, visto che sono entrambi prodotti di Google, nonché un brutto segno per la piattaforma di cloud gaming. È un po' come se Microsoft lanciasse una Xbox senza il supporto per l'Xbox Game Pass.

C'è da dire che spesso apparecchi del genere vengono lanciati senza il supporto iniziale per molte applicazioni, ma come già detto, in questo caso il servizio è del produttore stesso, quindi si riteneva che sarebbe stato incluso in automatico. Invece per avere il supporto bisognerà attendere la prima metà del 2021, non si sa bene quando.

Naturalmente usando qualche trucco è comunque possibile far girare l'applicazione di Stadia su Chromecast, che pare vada anche abbastanza bene, rendendo ancora più misteriosa la sua esclusione.

Secondo The Verge il problema potrebbe risiedere in uno dei tre livelli in cui è strutturato il software del nuovo Chromecast, che potrebbe rendere complicato l'uso di un'applicazione come Stadia, con lag e blocchi. Forse è così, ma a noi suona comunque strano che Google non si sia curata di un suo prodotto in fase di progettazione dell'apparecchio e sia arrivata impreparata al lancio. Non crediamo che l'abbiano realizzato in un mese, quindi il tempo lo hanno avuto.