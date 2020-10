Immuni quasi a 7 milioni di download: Ministero della Salute pubblica dati ufficiali

L'app Immuni è quasi arrivata ai 7 milioni di download: significa che gli italiani tutto sommato hanno deciso di darle fiducia, e di dare anche il proprio contributo alla tracciatura dei casi di COVID-19. Nuovi dati ufficiali sono stati forniti proprio nelle ultime ore, e vale la pena analizzarli attentamente



Il Ministero della Salute ha pubblicato alcuni dati relativi a download ed utilizzo dell'app Immuni: una sorta di panoramica che permette di comprendere in quanti abbiano già scaricato l'app sul proprio smartphone.

I dati aggiornati al primo ottobre 2020 mostrano quasi 7 milioni di download complessivi (6.679.118, per la precisione) mentre già 5.329 notifiche sono state inviate agli utenti entrati in contratto con una persona positiva al coronavirus. 338 utenti in tutto si sono registrati come positivi (in modo anonimo).



Si nota un incremento notevole nell'uso dell'applicazione: verso la fine di agosto 2020, infatti, Immuni aveva registrato "appena" 5 milioni di download e poco più di 800 notifiche. Ad oggi l'app si trova quindi sul 17% degli smartphone degli italiani, esclusi i minori di 14 anni. La percentuale ottimale, secondo gli esperti, sarebbe però quella del 60%, che resta dunque ancora lontana.