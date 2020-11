PS5: durerà per 6 o 7 anni per Jim Ryan

In una recente intervista con il magazine GQ, Jim Ryan, il presidente di Sony, ha voluto rassicurare tutti quelli che si apprestano a comprare PS5. Lui, infatti, si è dichiarato "molto ottimista" sul futuro di PlayStation 5. Per il CEO di SIE, infatti, la console ha davanti a sé "un futuro brillante di 5, 6 o 7 anni".

Ovviamente non c'è scritto nulla nella pietra, ma per quello che lui può prevedere la console fisica sarà il futuro, perlomeno a medio termine. "Dopo di che," ha continuato Ryan, "chi può saperlo? Penso che il cloud, nel corso dei prossimi anni, diventerà sempre più importante, anche se ci sono ancora da trovare il modello di business adatto e superare delle sfide tecniche. E mentre questo accade, noi continueremo le nostre analisi e i nostri investimenti cercando attentamente le soluzioni giuste molto."

Un'analisi molto diversa rispetto a quella fatta da molte persone in passato: "Mi sembra di aver passato la maggior parte della mia vita in PlayStation ad ascoltare persone che dicevano che questa generazione sarebbe stata l'ultima, perché sarebbe arrivato qualcosa a rendere ridondante le console fisiche", ha continuato Ryan. "Sono sicuro che queste persone siano davvero sagge e intelligenti, ma ad oggi non hanno ancora avuto ragione."

Nel frattempo, però, Microsoft sta focalizzando tutti i suoi sforzi sul Game Pass spostando il suo focus sui servizi e non sulla vendita dell'hardware. Chi avrà ragione?