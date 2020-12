Cyberpunk 2077 e day one rotto, rischio spoiler come per The Last of Us 2?

Cyberpunk 2077 è già là fuori. Alcuni retailer americani hanno rotto il day one, consegnando in anticipo le Collector's Edition del gioco, e in rete sono spuntati i primi leak: c'è il rischio di incorrere in spoiler indesiderati, come accaduto con The Last of Us 2?

La risposta sintetica è che sì, il rischio c'è eccome. Abbiamo imparato a nostre spese che esistono utenti tossici interessati più a rovinare la sorpresa agli altri piuttosto che a godersi un qualsiasi videogame, e che se ne sbattono altamente degli avvisi di CD Projekt RED.

Tanto più che a loro non serve neanche possedere fisicamente una copia di Cyberpunk 2077 e men che meno catturarne il gameplay per pubblicare video da mettere in rete. Gli basta che lo faccia qualcun altro, svincolato da qualsiasi NDA essendo un normale utente finale che ha regolarmente (sebbene in anticipo!) acquistato il gioco.

È quello che è successo con The Last of Us 2, anche se nel caso del titolo di Naughty Dog i leak sono finiti online prima ancora che qualcuno potesse mettere le mani sul gioco, attraverso una fuga di dati interna che è poi stato complicatissimo ricostruire.

Sui social, sui forum e sui siti specializzati è stato a quel punto un fiorire di troll che si inventavano la qualunque pur di rovinare la festa a chi aspettava con trepidazione di potersi cimentare con la nuova avventura di Ellie e Joel.

Addirittura qui su Multiplayer.it c'è stato chi ha modificato il proprio nickname per includere lo spoiler o ha inviato messaggi privati dopo essere stato bannato per aver aver provato a fare la stessa cosa nei commenti.

Quando mancano ancora sei giorni al debutto di Cyberpunk 2077 nei negozi, il problema delle possibili anticipazioni indesiderate appare insomma reale e concreto. Pensate che negli ultimi mesi quegli utenti abbiano imparato la lezione? Francamente ne dubitiamo.

I suggerimenti dunque sono sempre gli stessi: occhio alle ricerche che effettuate su YouTube, occhio ai post sui social. Per quanto riguarda i commenti su Multiplayer.it, abbiamo adottato alcune misure che impediscono alla gente di creare nuovi account per pubblicare messaggi con spoiler, e cercheremo di vigilare come al solito.

Ancora sei giorni, ce la possiamo fare. Voi che dite?