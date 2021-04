Eternals: la regista sta ancora ultimando l'editing del film Marvel

Se non fosse stato per la pandemia, il film Eternals di Marvel sarebbe arrivato nei cinema di tutto il mondo nel tardo 2020. Purtroppo il film è stato rimandato ed è previsto per il novembre 2021. Il rimando ha concesso più tempo alla regista, Chloe Zhao, che ha potuto lavorare con calma all'editing finale, che è attualmente ancora in corso.

Zhao è solita occuparsi dell'editing dei propri film in prima persona, come nel caso di Nomadland, che ha ricevuto molteplici premi. Eternals è un film di grandi dimensioni e Zhao si è quindi fatta aiutare da Dylan Tichenor e Craig Wood, i quali collaborano strettamente con la regista per creare la versione finale cinematografica di Eternals.

Eternals

Parlando con Sundance Collab riguardo ad Eternals, Tichenor ha spiegato il processo di Zhao: "Sto lavorando con Chloe Zao in questo momento. Chloe si occupa dell'editing dei propri film e ha forti opinioni. Ma vuole anche sapere tutto quello che penso e, in tutta onestà, abbiamo fatto tutto il primo editing senza troppe indicazioni da parte sua. E lei lo ha appena guardato. Le cose che vuole che modifichiamo, noi le modifichiamo. Nel complesso, però, si è affidata alla nostra esperienza e la nostro punto di vista. Per questo siamo stati assunti, dopotutto, per la nostra creatività e la nostra esperienza. E per il nostro senso dell'humor."

Per il momento, i fan Marvel non hanno idea di quello che si devono aspettare da Eternals, soprattutto perché non abbiamo ancora visto un trailer o foto ufficiali del film. Sappiamo però che sarà "enorme e vasto", supererà anche Avengers Endgame.