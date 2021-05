Bloodstained: Ritual of the Night 2 in arrivo? 505 Games parla di nuova versione

Bloodstained: Ritual of the Night 2 è in lavorazione? Stando a un comunicato di 505 Games, gli sviluppatori del gioco stanno realizzando una nuova versione che potrebbe essere appunto un sequel... o magari, semplicemente, l'edizione next-gen.

Capace di vendere un milione di copie, Bloodstained: Ritual of the Night ha senza dubbio ripagato la fiducia che il publisher ha riposto nella nuova creatura di Koji Igarashi, dunque immaginare l'arrivo di un secondo episodio sarebbe del tutto plausibile.

Nel comunicato, il titolo viene descritto in questo modo: "Ultima creazione di Koji Igarashi, ex producer della serie Castlevania; punteggio Metacritic alto (media di 81); 30,2 milioni di euro di incassi e oltre un milione di copie vendute; seconda versione in fase di sviluppo."

Come detto, è possibile che ciò significhi semplicemente che Bloodstained: Ritual of the Night approderà anche su PS5 e Xbox Series X|S con un'edizione tecnicamente migliorata, ma nulla esclude un vero e proprio sequel.

A questo punto non rimane che attendere eventuali annunci da parte del publisher o dello stesso Igarashi, da sempre piuttosto attivo anche sui social nel promuovere i propri progetti.