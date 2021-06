Starfield, oltre 7 milioni di visualizzazioni per il reveal trailer dell'E3 2021

Il reveal trailer di Starfield presentato all'E3 2021 ha totalizzato oltre 7 milioni di visualizzazioni su YouTube, considerando sia il video pubblicato da Bethesda che quello pubblicato da Xbox.

In uscita l'11 novembre 2022 in esclusiva su PC e Xbox Series X|S, Starfield conferma con questi numeri strepitosi di essere uno dei giochi più attesi dagli utenti, nonché un probabile system seller per la piattaforma Microsoft.

Definito come una sorta di Skyrim nello spazio da Todd Howard, il gioco offrirà un'esperienza esplorativa di grande spessore, ricca di atmosfera e di potenziali sfaccettature.

È tuttavia interessante notare che per il momento non è stato mostrato nulla del gameplay di Starfield, e che la data di uscita del gioco è ancora parecchio distante, sebbene molti addetti ai lavori fossero convinti che il lancio sarebbe avvenuto entro quest'anno.

A proposito dei trailer più visti, a "vincere" la conferenza di Xbox e Bethesda è stato Battlefield 2042, seguito dall'Xbox Mini Fridge e dal reveal di Forza Horizon 5.