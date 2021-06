Ynglet, la recensione di un’esperienza astratta e surreale

Nifflas , al secolo Nicklas Nygren, non ha mai amato troppo il figurativo. I suoi mondi, a partire da quello di Within a Deep Forest, passando per i Knytt , NightSky e Saira , non sono mai stati dei luoghi realistici, ma si sono sempre presentati come dei miscugli di elementi mirati a formare degli insiemi espressivi coerenti, che affascinano nel loro complesso, più che per le singole parti da cui sono composti. In questo senso Nifflas è un autore videoludico puro, rimasto sempre fedele alla sua visione e mai sceso a compromessi, sia di fronte al successo, sia di fronte al fallimento. Ynglet , l'oggetto di questa recensione , è solo l'ultima delle opere che compongono un grande portfolio, realizzata in collaborazione con l'illustratrice Sara Sandberg.

Platform a chi?

Ynglet è un platform senza piattaforme, come lo stesso Nifflas ama definirlo. Realizzato come prototipo per la game jam No More Sweden del 2013, è stato ultimato solo negli ultimi mesi. Il giocatore interpreta una medusa, chiamata appunto Ynglet, che vive in una bolla fluttuante insieme a un gruppo di amici. Purtroppo la loro casa viene colpita da una cometa di passaggio e la combriccola si ritrova sparsa in tutto il mondo. Il compito della creatura planctonica è quindi quello di ritrovare tutti e riportarli a casa.

Il lato narrativo è tutto qui. Il gioco stesso non gli dà grossa importanza e si limita a presentarlo in una breve sequenza introduttiva, che apre poi sulla mappa hub: una specie di grossa città vista dall'altro, dalla quale si ha accesso ai vari livelli in cui sono prigionieri i compagni di Ynglet. Già la mappa hub rende bene l'idea dello stile visivo dell'intero gioco, che potremmo definire "scarabocchiato", come suggerito da Nifflas stesso e come ben visibili nei tratti da pennarello dei vari elementi, con questi ultimi che sono appena abbozzati, ma creano comunque la percezione di essere in volo sopra a una città. Comunque sia, trovato un livello (cerchiato in verde) si può infine scoprire la vera natura del gameplay, in relazione anche alle passate opere di Nifflas stesso.