Diablo 2: Resurrected: la beta ha una data, rivelata da Xbox Store

La beta di Diablo 2: Resurrected partirà il 17 agosto, stando a un leak proveniente dall'Xbox Store, che a quanto pare ha rivelato per errore la data dei test per poi rimuovere rapidamente i riferimenti. Certo, non prima che qualcuno catturasse uno screenshot.

In uscita il 23 settembre, Diablo 2: Resurrected è l'attesa remaster del titolo Blizzard, che proverà a proporre la stessa esperienza del gioco originale in una forma sostanzialmente rimaneggiata e migliorata.

Data a parte, tutte le altre informazioni su Diablo 2: Resurrected sono rimaste al proprio posto: si potrà giocare da soli o in compagnia di altri sette utenti, su Xbox verrà supportato lo Smart Delivery e saranno presenti ottimizzazioni per Series X|S, con 4K e 60 fps.

"Sii tra i primi a tornare negli Inferi e riprovare il gameplay senza tempo di Diablo II, rimasterizzato con grafica e audio moderni che sfruttano l'hardware più recente", recita la sinossi ufficiale del gioco su Xbox Store.

"Affronta i servitori degli Inferi nei panni di una delle cinque classi giocabili nella beta. Ognuna di esse è altamente personalizzabile, con innumerevoli configurazioni e opzioni per l'equipaggiamento da esplorare."