Power Rangers stava per diventare un open world tripla A alla Batman: Arkham

I Power Rangers sarebbero stati protagonisti di un action game open world in stile Batman: Arkham, un progetto tripla A che però non ha mai visto la luce in quanto il pitch non è stato approvato: lo ha rivelato Jason Bischoff, ex director of global consumer products presso Saban.

Anziché tornare con il pur valido picchiaduro Power Rangers: Battle for the Grid, insomma, i celebri eroi divenuti proprietà di Hasbro nel 2018 avrebbero potuto ambire a un'esperienza molto più complessa e di spessore, ma le cose sono andate diversamente.

Nome in codice Nomad, il progetto del 2016 non è stato realizzato fondamentalmente per ragioni di budget, ma Bischoff ha provato a trasformare quell'idea in realtà creando appunto un pitch grazie alla collaborazione di alcuni artisti e sviluppatori.

In maniera simile a ciò che è stato fatto con Gotham Knights, il gioco dei Power Rangers avrebbe avuto una struttura open world esplorabile in cooperativa e tutti i riferimenti possibili allo show.

Alla fine del progetto non rimangono che alcune bozze e la sensazione di un'occasione mancata per conferire dignità a un brand che nel corso degli anni non ha mai avuto grande fortuna con le trasposizioni videoludiche.