Giornata Mondiale del Gatto, No More Heroes 3 e Control omaggiano l'evento

Oggi è la Giornata Mondiale del Gatto, e gli sviluppatori di No More Heroes 3 e Control hanno voluto rendere omaggio all'evento a modo loro, con un paio di simpatici post sui social.

In uscita il 27 agosto su Nintendo Switch, No More Heroes 3 ci consentirà di curare e coccolare Jeane, la gatta di Travis Touchdown, ogni volta che il personaggio tornerà a casa dopo aver completato una missione.

"Buon giorno internazionale del gatto a Jeane e a tutti gli altri irresistibili felini lì fuori!", recita il post pubblicato da Nintendo su Twitter, in cui vediamo appunto Travis impegnato a intrattenere la sua micia.

Jesse Faden, la protagonista di Control, non ha potuto portarsi il gatto al lavoro, negli uffici del Federal Bureau of Control, ma lo screenshot catturato da TJ Marinelli si rivela comunque perfetto per l'occasione.

Vediamo infatti la protagonista dell'action shooter targato Remedy Entertainment in una mise inedita, con le orecchie da gatto, e alle sue spalle un grosso quadro raffigurante il Maneki Neko giapponese.

Siamo sicuri che nel corso della giornata ulteriori giochi e team di sviluppo si uniranno nel fare gli auguri ai nostri amici felini. In Assassin's Creed Valhalla si possono reclutare anche i gatti, per dirne una: difficile che il titolo Ubisoft non partecipi all'iniziativa.