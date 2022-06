Ark 2: nuovo trailer e periodo di uscita dall'Xbox & Bethesda Showcase 2022

Tra i vari annunci dell'Xbox & Bethesda Showacase 2022 è stato presentato un nuovo trailer di Ark 2. Per l'occasione è stato svelato anche il periodo di uscita del gioco di Studio Wildcard, che è fissato al 2023 per PC e Xbox Series X|S. Al lancio inoltre sarà disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass per PC e console.

Presentato ai The Game Awards 2020, Ark 2 è il sequel del popolare sparatutto fantascientifico di Studio Wildcard con dinosauri in cui Vin Diesel interpreterà un personaggio chiamato Santiago e ricoprirà il ruolo di executive producer.

"Sopravvivi al passato. Doma il futuro. Improvvisamente risvegliato in un mondo primordiale pieno di dinosauri e umani che lottano per il dominio, devi allearti con eroi leggendari per affrontare potenti forze oscure. Salta in sella e unisciti all'esperienza di sopravvivenza di nuova generazione definitiva con ARK 2!", recita la descrizione ufficiale.