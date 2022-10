Kadokawa: confermate le accuse di corruzione per il presidente, che ora intende dimettersi

Con un comunicato stampa Kadokawa, la compagnia madre di FromSoftware, ha confermato che Tsuguhiko Kadokawa verrà perseguito dalle autorità giapponesi con l'accusa di corruzione, per delle tangenti relative a Giochi di Tokyo 2020. Oggi inoltre il presidente oggi ha comunicato la sua intenzione di rassegnare le sue dimissioni.

Lo scorso 14 settembre la Procura distrettuale di Tokyo ha arrestato il presidente della compagnia con l'accusa di aver offerto tangenti per un totale di circa 69 milioni di yen (482.000 euro circa) a un ex dirigente del comitato organizzatore dei Giochi di Tokyo, come ricompensa per aver dato a Kadokawa il vantaggio di essere selezionato come sponsor delle Olimpiadi e Paraolimpiadi.

Tsuguhiko Kadokawa

"Kadokawa Corporation annuncia che Tsuguhiko Kadokawa, il chairman della compagnia, è stato arrestato con l'accusa di corruzione il 14 settembre 2022, è stato perseguito oggi dalla Procura distrettuale di Tokyo", recita il comunicato ufficiale di Kadokawa.

"Prendiamo la questione molto sul serio e ci scusiamo profondamente con tutti gli interessati, inclusi i nostri lettori, clienti, autori, creatori, partner commerciali, azionisti e investitori per i notevoli disagi causati da questa questione".

Come detto in precedenza, oggi inoltre Tsuguhiko Kadokawa ha annunciato la volontà di rassegnare le dimissioni a seguito delle accuse di corruzione.

"Oggi, ho deciso di dimettermi da presidente di Kadokawa", ha detto Kadokawa in un comunicato pubblicato sulle pagine di Mainichi Shimbun. "Recentemente non solo io, ma anche altri due dipendenti di Kadokawa, siamo stati arrestati e perseguiti in relazione allo scandalo di corruzione che ha coinvolto il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo."

"Sento necessario assumermi la responsabilità di ciò. Questo incidente è un grande calvario per Kadokawa e credo che abbia di una nuova struttura per superarlo."

Per quanto riguarda l'ambito videoludico Kadokawa Corporation detiene circa il 70% della proprietà di From Software, l'altro 30% è spartito tra Tencent e Sony. Inoltre possiede Spike Chunsoft, lo studio autore di Dangaronpa, Mistery Dungeon e la serie Zero Escape.