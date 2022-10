The Medium: una serie TV in produzione per l'horror di Bloober Team

Bloober Team ha annunciato oggi che The Medium diventerà una serie TV, con la produzione affidata a Platige Image, in collaborazione con lo studio videoludico di Cracovia e sotto la supervisione di Tomasz Bagiński e Piotr Babieno.

Platinge Image è uno studio polacco particolarmente noto nell'ambito dell'animazione3D, che nel 2002 ha ricevuto anche una candidatura all'Oscar per il suo cortometraggio "The Cathedral", diretto da Tomasz Bagiński, che sarà appunto supervisore del nuovo progetto incentrato su The Medium, insieme a Piotr Babieno, CEO di Bloober Team nonché autore del gioco.

Bagiński è produttore esecutivo anche della serie TV di The Witcher per Netflix, dunque si tratta di un team alquanto esperto incaricato di portare avanti questo interessante progetto.

Il budget per la produzione verrà suddiviso equamente tra le due compagnie, in attesa di vedere ulteriori sviluppi sul lavoro di sviluppo, che potrebbero portare a nuove organizzazioni in termini di produzione.

The Medium è un'avventura horror sviluppata da Bloober Team, che racconta la storia di Marianna, una medium che si trova costantemente a vivere in bilico fra il mondo reale e quello ultraterreno delle anime. Dopo aver ricevuto una misteriosa chiamata, la protagonista si dirige presso un ex-albergo in rovina, costruito nell'epoca sovietica, e si ritrova a indagare su una serie di omicidi legati a uno spietato killer, interagendo con anime varie, risolvendo enigmi e cercando di fuggire dalle presenze inquietanti che si trovano nel luogo.

Uscito inizialmente in esclusiva su Xbox Series X e PC attraverso Game Pass, il gioco è arrivato più di recente anche su PS5, lo scorso settembre.