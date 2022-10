OGame arriva su sistemi mobile uno storico strategico in tempo reale

L'editore e sviluppatore Gameforge ha annunciato l'arrivo di OGame su sistemi mobile, ossia su apparecchi Android e iOS. Per chi non lo conoscesse si tratta di uno strategico in tempo reale giocabile da browser in cui i giocatori devono far prosperare i loro imperi galattici, partendo da un pianeta madre assegnato loro al momento della registrazione dell'account. È sul mercato da ormai vent'anni (fu lanciato nel 2002) e probabilmente è il gioco di maggior successo nel suo genere.

Vediamo il trailer di annuncio delle nuove versioni:

OGame su App Store (iOS)

OGame su Google Play (Android)

Da notare che la versione mobile di OGame comprende già l'espansione Lifeforms e che i giocatori di vecchia data potranno collegare i loro account e continuare a giocare esattamente da dove si trovavano. In questo modo non perderanno alcun progresso.

L'espansione Lifeforms aggiunge al gioco: quattro forme di vita uniche: umani, Rock'tal, Mechas e Kaelesh; 48 nuovi edifici, 12 per forma di vita; 72 nuove tecnologie, 18 per forma di vita; due nuove risorse: lifeform e cibo.

Da ricordare che il gioco è completamente tradotto in italiano e supporta un totale di ventisei lingue.