Return to Monkey Island è il gioco del mese di settembre 2022

La fine dell'estate e l'inizio dell'autunno hanno portato a un mese molto intenso dal punto di vista delle uscite videoludiche, tuttavia l'elezione del gioco del mese di settembre 2022 ha dato un unico risultato piuttosto scontato, sia per quanto riguarda la redazione che i lettori di Multiplayer.it: Return to Monkey Island. Non poteva essere altrimenti, in effetti: qui non si parla di un remake o un recupero tardivo della serie affidato a qualche sconosciuto, ma del vero e proprio seguito di Monkey Island da parte degli stessi autori dei due capitoli originali, dunque praticamente un evento che era atteso da una trentina d'anni, cosa che lo rende automaticamente il gioco del mese e anche qualcosa di più se si è videogiocatori da un bel po' di tempo a questa parte. Non si può dire che non ci sia stata concorrenza, e d'altra parte è possibile che non tutti siano interessati a un'avventura grafica punta e clicca veramente d'altri tempi (sebbene questo possa essere una sorta di sacrilegio), dunque il risultato non era totalmente scontato vista anche la presenza di giochi davvero di grosso calibro per questo mese, ma siamo felici di vedere come la nuova opera di Ron Gilbert e Dave Grossman abbia conquistato proprio tutti, dopo essere peraltro stata eletta come gioco più atteso di settembre. In ogni caso, si è trattato davvero di un mese molto ricco, che dimostra ancora una volta come il mercato si trovi in una situazione decisamente vivace, nonostante il caos dei posticipi e dell'organizzazione dei lavori non sia ancora del tutto passato. Tra storici ritorni, remaster di lusso, seguiti importanti e indie di ottimo livello, vediamo un po' come sono andate queste elezioni per il gioco del mese appena concluso.

La scelta della redazione Splatoon 3 è tra i giochi più apprezzati di settembre 2022 La votazione interna alla redazione di Multiplayer.it ha restituito un risultato schiacciante, con Return to Monkey Island considerato il gioco del mese di settembre 2022 con distacco enorme sugli altri concorrenti. Il sistema di votazione a punti ha consentito anche ad altri giochi di ottenere alcuni consensi, ma se si fosse trattato di una scelta singola, il gioco di LucasFilm Games e Devolver Digital avrebbe probabilmente lasciato fuori tutti gli altri, visto l'andazzo. La nuova avventura grafica su Guybrush Threepwood porta sugli schermi un po' quello che attendevamo da anni e forse anche qualcosa di più, sul fronte narrativo, anche se gli enigmi potrebbero sembrare meno brillanti di quelli dell'epoca, o più semplicemente l'impatto di questo gameplay è probabilmente minore, ormai. In un modo o nell'altro, siamo tutti estremamente soddisfatti dalla nuova opera di Ron Gilbert e compagni, che ha conquistato senza difficoltà il titolo del mese. Per trovare il secondo classificato bisogna scendere di molto in termini di punteggio: con un distacco abissale troviamo Splatoon 3 in seconda posizione, che comunque conferma la passione di buona parte della redazione per la serie Nintendo. Il nuovo capitolo dello sparatutto più colorato del mondo è un'evoluzione lineare dei capitoli precedenti, dunque la qualità è assicurata dalla già ottima base consolidata e i risultati non potevano che essere positivi. Grounded, la versione completa è finalmente disponible Il terzo posto è un po' più complicato da gestire: si trova praticamente a un punto di distanza dal secondo, tanto per far capire come il primo abbia praticamente tolto qualsiasi spazio agli altri, ma presenta ben tre giochi a pari merito: Grounded, Gerda: A Flame in Winter e The Last of Us Parte I. Il primo è l'ottimo esperimento survival da parte di Obsidian, che infine è emerso come un bel gioco completo e affascinante, il secondo è un'avventura ad ambientazione storica he narra dell'occupazione nazista in Danimarca e delle sue conseguenze sulla popolazione e il terzo è il ben noto remake del celebre gioco di Naughty Dog, tutti posizionati sul terzo gradino del podio.