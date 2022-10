Pokémon GO: Niantic aumenta i prezzi per via dei rincari di Apple, anche su Android

Niantic ha annunciato che aumenterà i prezzi degli acquisti in-app di tutti i suoi giochi, inclusi quindi Pokémon GO, Ingress e Pikmin Bloom, a partire da domani, mercoledì 5 ottobre 2022, in alcuni paesi del mondo, tra cui tutti quelli che utilizzano l'euro come valuta e il Giappone.

Stando al post ufficiale pubblicato sul sito di Niantic, il rincaro per gli acquisti in-app è dovuto ai cambiamenti apportati da Apple per i prezzi delle app dell'App Store, aumentati fino al 20%. Nonostante ciò, la compagnia ha confermato che i rincari coinvolgeranno anche le "altre piattaforme mobile", quindi anche gli utenti Android, che in tal senso dubitiamo accetteranno di buon grado questo cambiamento.

"Sappiamo che le modifiche ai prezzi e valuta hanno un impatto sulla nostra community in tutti i giochi Niantic - Pokémon GO, Ingress e Pikmin Bloom - e volevamo avvisare in anticipo che alcuni giocatori vedranno un aumento dei prezzi delle valute di gioco a partire dal 5 ottobre", recita il comunicato di Niantic. "Questo aggiornamento è dovuto alle modifiche dei tier di prezzi dell'App Store. Apporteremo modifiche simili anche su altre piattaforme mobile."

Pokémon GO

Nello specifico questi sono i paesi in cui aumenteranno i prezzi dei giochi Niantic: