The Medium disponibile da oggi, trailer di lancio

The Medium è disponibile da oggi e non poteva mancare il classico trailer di lancio a corredo, che proponiamo qui sopra per salutare l'arrivo del nuovo horror targato Bloober Team su PC e Xbox Series X|S.

Il trailer di lancio di The Medium illustra qualcosa della base narrativa del gioco in questione, che si presenta peraltro piuttosto interessante. Il video effettua una sorta di premessa alla storia, presentando anche il personaggio di Marianne, la medium protagonista e illustrando velocemente gli eventi che la portano all'interno dell'inquietante hotel Niwa e presso l'oscura foresta che lo circonda.

The Medium era già scaricabile nei giorni scorsi in preparazione del lancio e il gioco dovrebbe sbloccarsi intorno alle ore 18:00 di oggi dalle nostre parti, dunque manca ormai veramente poco alla sua uscita ufficiale, inoltre ricordiamo che si tratta di un titolo disponibile direttamente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass.

Nel frattempo, se non l'avete fatto potete sapere cosa ne pensiamo nella recensione di The Medium scritta da Alessandra Borgonovo, mentre abbiamo notato che i voti della critica sono davvero contrastanti, in base a quanto emerso nelle ore scorse su vari siti internet. In ogni caso, fra poco potrete farvi direttamente la vostra idea su questa nuova produzione di Bloober Team.