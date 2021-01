Epic Games Store, il gioco gratis per PC del 28 gennaio 2021 è disponibile

Il gioco gratis per PC della settimana sull'Epic Games Store è Dandara: Trials of Fear Edition. Potete riscattarlo da oggi 28 gennaio 2021, fino alle 16:59 del 4 febbraio 2021.

Come da tradizione, è stato annunciato anche il gioco in regalo dalla prossima settimana sul digital delivery di Epic Games, ovvero For the King, disponibile da giovedì 4 febbraio 2021.

Dandara: Trials of Fear Edition è l'edizione completa dell'ottimo metroidvania di Long Hat House e Raw Fury, che racconta le avventure di Dandara, un'eroina incaricata di salvare il mondo di Salt ormai sull'orlo del crollo, cercando di rimodellare il mondo e riportarlo alla vecchia gloria. Si tratta di un action platform in 2D profondamente legato alla meccanica ibrida classica dei metroidvania, pieno di strane creature mistiche e fortemente incentrato sull'esplorazione della sua complessa e ramificata mappa.

Andate a questo indirizzo per riscattare Dandara: Trials of Fear Edition gratis dall'Epic Game Store.



Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Il mondo di Salt è sull'orlo del collasso. I cittadini, un tempo spiriti liberi, sono ora oppressi e isolati. Ma non tutto è perduto, perché in questa atmosfera di terrore è nata un'eroina, un raggio di speranza. Il suo nome è Dandara.

Sfida la gravità saltando sui piani, sui muri e sui soffitti. Scopri i misteri e i segreti nascosti nel mondo di Salt e i tantissimi e diversi personaggi che lo abitano. Guida Dandara nella sua battaglia per la sopravvivenza contro i nemici e gli oppressori. Risveglia Dandara per riportare libertà ed equilibrio in questo mondo senza speranza.

La Trials of Fear Edition è un'edizione completa che comprende anche alcune aggiunte, con 3 nuove aree da esplorare, un nuovo boss finale, nuovi poteri e meccaniche, nuovi brani musicali e un nuovo finale segreto, oltre a vari miglioramenti applicati al gameplay. Potete farvi un'idea più precisa sul gioco leggendo la recensione di Dandara su queste pagine.

For the King è invece un particolare gioco ibrido che propone un misto di caratteristiche tra strategico, RPG e avventura, caratterizzato da un'ambientazione fantasy dal particolare stile "low poly" tra il cartoonesco e il fiabesco.