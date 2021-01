Magic: Loto Nero è stato venduto per una cifra astronomica

Loto Nero, la carta più rara e costosa di Magic: The Gathering, è stata venduta a un'asta per una cifra astronomica. Parliamo di oltre mezzo milione di dollari. Precisamente, parliamo di Loto Nero (1993) in una confezione firmata dall'illustratore originale (Christopher Rush): è stata venduta per 511.100 dollari su eBay, il triplo rispetto ai 166.000 dollari ottenuti con un'asta del 2019.

Loto Nero è una delle carte "Power Nine", un set di carte molto potenti che sono proibite o almeno limitate nel gioco competitivo. Questa carta in particolare proviene dal set Alpha (Limited Edition Alpha) ovvero la prima stampa del primo set di Magic: The Gathering che ha debuttato nel 1993. Quindi, questo Loto Nero ha ventisette anni. La firma del'artista, inoltre, la rende veramente rara. Le condizioni sono inoltre ottime, come confermato da PWCC Auctions.

"Il fragile bordo nero è priva di scheggiature o usura, con quattro angoli intatti e cartoncino innegabilmente GEM MINT", si legge nella descrizione ufficiale di PWCC. "La carta è brillantemente allineata da tutti i lati con alcune delle superfici più pulite che abbiamo visto. Priva di rientranze o imperfezioni con un colore elegante."

Mezzo milione di dollari sono una cifra enorme ma non stupisce che Loto Nero abbia raggiunto un valore così elevato, considerando la qualità. Potete voi stessi ammirare la carta nell'immagine in calce.

