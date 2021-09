The Medium disponibile da oggi su PS5, ecco il trailer di lancio

The Medium è disponibile a partire da oggi anche su PS5, come conferma il coinvolgente trailer di lancio realizzato per l'occasione da Bloober Team.

Protagonista ieri di un primo video confronto fra PS5 e Xbox Series X|S, The Medium porta anche sulla console Sony le sue atmosfere horror e una storia particolarmente interessante, che si svolge di fatto in due realtà differenti.

Per commemorare questa occasione ultraterrena, Bloober Team ha condiviso un nuovo video di gameplay su PlayStation 5 per illustrare l'inquietante esperienza del doppio mondo sulla nuova piattaforma.

Facendo un passo avanti, la versione PlayStation 5 di The Medium utilizza le caratteristiche uniche del controller DualSense, offrendo la versione più tattile e coinvolgente mai vista.

The Medium, l'artwork ufficiale del gioco

Inoltre, Bloober Team e Koch Media hanno introdotto la versione fisica di The Medium in tutto il mondo per PC, Xbox Series X|S e PS5. The Medium ha un'edizione fisica standard e una The Medium: Two Worlds Special Launch Edition, disponibile presso rivenditori selezionati.

The Medium: Two Worlds Special Launch Edition include un'esclusiva confezione Steelbook, la colonna sonora originale e un artbook con copertina rigida di 32 pagine. Bloober Team e Black Screen Records pubblicheranno anche The Medium Original Soundtrack su vinile e CD, con un'uscita prevista per ottobre; i preordini sono ora disponibili.