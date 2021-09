Beyond a Steel Sky: trailer con la data di uscita su console, anche con le limited

Beyond a Steel Sky ha finalmente una data di uscita su console: il gioco sarà disponibile a partire dal 30 novembre su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, anche con delle limited edition.

Lanciato su Apple Arcade in esclusiva temporale lo scorso anno, Beyond a Steel Sky è il sequel del classico Beneath a Steel Sky, creato dal medesimo autore, Charles Cecil, e con la direzione artistica di Dave Gibbons.

"Sono entusiasta di poter aprire i cancelli di Union City ancora una volta e dare il benvenuto agli utenti console in Beyond a Steel Sky, questo autunno", ha dichiarato Cecil, che ha ribadito quanto sia stato per lui un piacere tornare a collaborare con Gibbons dopo vent'anni.

Tu sei Robert Foster, e hai giurato di riportare a casa un bambino rapito durante un attacco brutale. Ma le tracce ti portano dalla tua comunità in una landa desertica fino a Union City, una delle ultime megalopoli rimaste in un mondo devastato da guerre catastrofiche e collassi politici.

Fortificata e impenetrabile, è una città utopistica i cui abitanti vivono felicemente sotto la sorveglianza e il controllo di un'IA benevola. Tutto, però, è molto diverso da quello che sembra...

"Beyond a Steel Sky" è un thriller drammatico, divertente e cyberpunk in cui avvincenti rompicapi sono alla base di una narrazione adrenalinica ambientata in un mondo di gioco dinamico in grado di rispondere alle azioni del giocatore, che possono arrivare a sovvertirlo.

Beyond a Steel Sky, l'edizione Beyond a Steelbook

Come detto, il gioco sarà disponibile anche in formato fisico e con due differenti limited edition. La Beyond a Steel Book Edition includerà appunto una custodia steelbook disegnata da Dave Gibbons, una copia del gioco, la colonna sonora digitale e degli sticker.

Beyond a Steel Sky, la Utopia Edition

Ci sarà poi la Utopia Edition, che includerà invece un box da collezione, un'esclusiva lampada a ologrammi, una custodia steelbook disegnata da Dave Gibbons, un mini artbook da 50 paagine, una copia del gioco, la colonna sonora digitale, cinque carte Holo-ad, delle targhette scambiabili (portachiavi o ciondolo), degli sticker, una spilla e due sticker premium XXL.