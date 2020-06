Beyond a Steel Sky disponibile su Apple Arcade, ecco il trailer di lancio

Beyond a Steel Sky è disponibile a partire da oggi su Apple Arcade, la piattaforma in abbonamento dedicata ai possessori di dispositivi iOS, e non poteva mancare un trailer di lancio.

Seguito di Beneath a Steel Sky del 1994, Beyond a Steel Sky è un'avventura ambientata in un mondo dinamico, popolato da personaggi ostinati, motivati da decisioni che il giocatore può mettere in dubbio. Grazie a un esclusivo strumento di pirateria informatica, dalle diverse scelte del giocatore emergono moltissime soluzioni possibili.

Smaschera un'oscura cospirazione e sconfiggi un terrificante antagonista in questo thriller drammatico, umoristico e cyberpunk che esplora temi contemporanei quali il controllo sociale, l'intelligenza artificiale e la sorveglianza totale.

Rompicapi intelligenti sono integrati in un'intrigante narrazione drammatica, che offre un'esperienza di gioco estremamente coinvolgente. Meravigliosamente dettagliato e in stile fumettistico, il mondo nasce dalla mente del leggendario disegnatore Dave Gibbons.

L'abbonamento ad Apple Arcade costa 4,99 euro e consente di accedere a un ampio catalogo di titoli. È inoltre possibile fare un periodo di prova gratuito.